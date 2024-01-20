Согласно последнему прогнозу синоптиков, февраль обещает стать месяцем с настоящим калейдоскопом погодных событий по всей России. Эксперты Gismeteo предсказывают неожиданные сюрпризы в завершении текущей зимы, и в различных регионах страны граждане, по всей видимости, будут вынуждены подготовиться к разнообразным атмосферным явлениям, сообщает PRIMPRESS.

Детальнее остановимся на прогнозах для некоторых регионов:

Начало февраля будет теплым и комфортным, с температурой около минус 3-4 градусов на юге Дальнего Востока. Однако вторая половина месяца принесет с собой интенсивные снегопады, включая смешанный тип осадков, а во второй половине февраля следует ожидать резкое похолодание.

Сибирь и Урал: В этой части России февраль начнется и завершится холодами в районе 15 градусов. В середине месяца наступит потепление, но также ожидается значительное количество снегопадов.

В Центральной части страны синоптики предвидят температурный диапазон от минус одного до минус трех градусов в течение февраля. Месяц может удивить своим теплом, становясь одним из самых теплых за последние годы, но при этом с обилием осадков, которые перейдут в ледяные дожди и мокрые снегопады.

Таким образом, февраль обещает разнообразие погодных условий, создавая яркий контраст от солнечных дней до интенсивных снегопадов и понижения температур, что представляет вызовы для обитателей различных регионов России.