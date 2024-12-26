Энергетики из «Ставэлектросеть» устроили «жаркий» корпоратив в России: наказание не заставило себя ждать

В преддверии Нового года, период, который обычно ассоциируется с праздничным настроением и веселыми корпоративами, компания «Ставэлектросеть» столкнулась с серьезным скандалом.

События развернулись после того, как в интернет попали видео с корпоративной вечеринки, проводимой в честь Дня энергетика, на которых зафиксировано присутствие стриптизерш и неоднозначное поведение сотрудников, включая высшее руководство компании.

Детали происшествия

Корпоратив, проходивший в популярном ресторане Ставропольского края, собрал десятки сотрудников. Видеоматериалы, быстро распространенные через социальные сети, показывают, как стриптизерша выполняет свой номер, сидя на голове у 48-летнего Дмитрия С., начальника одного из отделов. Эти кадры вызвали шок и возмущение в обществе, особенно на фоне случившегося накануне отключения электроэнергии в большом количестве домохозяйств.

Общественное и корпоративное эхо

Реакция общественности была мгновенной и резкой. В свете случившегося генеральный директор «Ставэлектросети», Сергей Крынин, принял решение об увольнении руководителя минераловодского филиала Сергея Кайшева, который, по словам руководства, должен был контролировать порядок на мероприятии.

Защитная реакция участников

В свою защиту Сергей Кайшев утверждал, что стриптиз был не запланирован и предположил, что это могла быть подстава со стороны конкурентов. Дмитрий Степнов, также участвовавший в вечеринке, подтвердил, что финансирование вечера шло от головной компании, но признался, что наличие стриптизерши стало для многих неожиданностью.

Анализ ситуации и ее последствия

Скандал поднял вопросы о корпоративной культуре в «Ставэлектросети» и о том, как такие события могут повлиять на репутацию компании. Эксперты отмечают, что подобные инциденты подчеркивают необходимость строгой корпоративной этики и контроля за поведением сотрудников на публичных мероприятиях.

Этот случай стал напоминанием для всех компаний о важности соблюдения норм и стандартов поведения, которые защищают как сотрудников, так и репутацию компании на общественной арене.