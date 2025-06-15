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Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, мягкие и вкусные - тоньше листа бумаги

Мечтаете о тонких и эластичных блинах, которые ...

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Мечтаете о тонких и эластичных блинах, которые не рвутся и радуют красивым кружевным узором? Кулинары с опытом знают один простой, но действенный секрет: перед тем как добавлять муку, в тесто нужно влить горячую воду.

Этот шаг полностью меняет структуру теста, делая его особенно нежным и воздушным.

Почему заварное тесто работает?

Вливание кипятка перед мукой:

  • улучшает клейкость за счёт активации глютена;
  • делает структуру теста пористой и податливой;
  • помогает разрыхлителю действовать лучше;
  • формирует идеальный рисунок на поверхности блинчиков при жарке.

Альтернатива кипятку — газированная вода или кефир. Они также придают лёгкость и делают блины более мягкими и вкусными.

Рецепт идеального заварного теста

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 500 мл молока
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ст. ложка растительного масла
  • 1 ч. ложка сахара
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1,5 стакана муки

Пошаговое приготовление:

  • Взбейте яйца с солью и сахаром.
  • Добавьте половину молока и разрыхлитель.
  • Постепенно влейте кипяток, непрерывно помешивая.
  • Добавьте остальное молоко и масло.
  • Введите муку частями, добиваясь однородности.
  • Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Получатся тонкие, эластичные блины, которые легко сворачиваются и идеально подходят для любого наполнения — от сладкого до сытного.

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