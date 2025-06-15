Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, мягкие и вкусные - тоньше листа бумаги
YouTube
Мечтаете о тонких и эластичных блинах, которые не рвутся и радуют красивым кружевным узором? Кулинары с опытом знают один простой, но действенный секрет: перед тем как добавлять муку, в тесто нужно влить горячую воду.
Этот шаг полностью меняет структуру теста, делая его особенно нежным и воздушным.
Почему заварное тесто работает?
Вливание кипятка перед мукой:
- улучшает клейкость за счёт активации глютена;
- делает структуру теста пористой и податливой;
- помогает разрыхлителю действовать лучше;
- формирует идеальный рисунок на поверхности блинчиков при жарке.
Альтернатива кипятку — газированная вода или кефир. Они также придают лёгкость и делают блины более мягкими и вкусными.
Рецепт идеального заварного теста
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 500 мл молока
- 1 стакан кипятка
- 1 ст. ложка растительного масла
- 1 ч. ложка сахара
- 0,5 ч. ложки соли
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1,5 стакана муки
Пошаговое приготовление:
- Взбейте яйца с солью и сахаром.
- Добавьте половину молока и разрыхлитель.
- Постепенно влейте кипяток, непрерывно помешивая.
- Добавьте остальное молоко и масло.
- Введите муку частями, добиваясь однородности.
- Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.
Получатся тонкие, эластичные блины, которые легко сворачиваются и идеально подходят для любого наполнения — от сладкого до сытного.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец