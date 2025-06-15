Добавляю это в тесто перед мукой: блины получаются кружевные, мягкие и вкусные - тоньше листа бумаги

Мечтаете о тонких и эластичных блинах, которые не рвутся и радуют красивым кружевным узором? Кулинары с опытом знают один простой, но действенный секрет: перед тем как добавлять муку, в тесто нужно влить горячую воду.

Этот шаг полностью меняет структуру теста, делая его особенно нежным и воздушным.

Почему заварное тесто работает?

Вливание кипятка перед мукой:

улучшает клейкость за счёт активации глютена;

делает структуру теста пористой и податливой;

помогает разрыхлителю действовать лучше;

формирует идеальный рисунок на поверхности блинчиков при жарке.

Альтернатива кипятку — газированная вода или кефир. Они также придают лёгкость и делают блины более мягкими и вкусными.

Рецепт идеального заварного теста

Ингредиенты:

2 яйца

500 мл молока

1 стакан кипятка

1 ст. ложка растительного масла

1 ч. ложка сахара

0,5 ч. ложки соли

1 ч. ложка разрыхлителя

1,5 стакана муки

Пошаговое приготовление:

Взбейте яйца с солью и сахаром.

Добавьте половину молока и разрыхлитель.

Постепенно влейте кипяток, непрерывно помешивая.

Добавьте остальное молоко и масло.

Введите муку частями, добиваясь однородности.

Жарьте на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Получатся тонкие, эластичные блины, которые легко сворачиваются и идеально подходят для любого наполнения — от сладкого до сытного.