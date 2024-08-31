Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Дата точная, СВО кончится»: шаман-мистик и астролог предрекли, когда наступит долгожданный конец конфликта

В мире, где политические и военные конфликты ча...

cap.ru-ф

Подписаться в Telegram

В мире, где политические и военные конфликты часто определяют главные новости, прогнозы Оксаны Гордиенко и Алексея Волоса, известных специалистов в области предсказаний и шаманизма, привлекают внимание своими необычными и миролюбивыми решениями. Оба эксперта поделились своими видениями на будущее России и Украины, предлагая интересные взгляды на возможные пути разрешения текущих кризисов.

Прогнозы Оксаны Гордиенко

Как считает Гордиенко, нашей стране удастся не столкнуться с крупных конфликтом в ближайшем будущем. При этом она отмечает, что возможен террористических акт - по ее мнению. Особое внимание Гордиенко было уделено Украине и процесса, которые происходят в стране. Она отметила, что СВО к концу 2024 года уже подойдет к логическому завершению. При этом понятно это станет по первых шагам, совершенным еще в октябре.

Взгляды Алексея Волоса

Алексей Волос, в свою очередь, делится предсказанием о том, что активные военные действия на Украине прекратятся в начале осени 2024 года, что способствует мирному урегулированию конфликта. Волос утверждает, что условия мирного договора окажутся выгодными для России. Он также выражает мнение, что благодаря усилиям людей с необычными способностями, в России удастся предотвратить крупные террористические угрозы.

Общие выводы и мирные перспективы

Интересно, что оба эксперта сходятся в мнении о необходимости поиска мирных путей разрешения существующих противоречий. Прогнозы Гордиенко и Волоса предлагают разные подходы и решения, но оба они подчеркивают значимость мирного диалога и отказа от военных действий. Эти мнения могут внести свежий взгляд в общий дискурс о будущем региона и предложить новые идеи для обсуждения среди политиков и общественности.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ожидается похолодание в сентябре

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

«Депрессия обойдет стороной»: чем заняться этой осенью в Казани

как избавиться от плесени в ванной комнате

Новости Татарстана

20 часов назад

Такого не было с 1881 года: синоптики ввели в ступор россиян резким изменением прогноза погоды

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка

установка рулонных штор на пластиковые окна в Санкт-Петербурге

Лонгриды

17 часов назад

Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

Новости Казани

17 часов назад

Толчинский завершил свою работу на посту декана КФУ

Новости Казани

день назад

Казанцам пообещали открыть парк аттракционов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане сошел с рельсов вагон поезда

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане снова подорожал бензин
Лонгриды
2 дня назад

«Это картина о людях»: в Казани презентовали сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

В Казани прошёл фестиваль «Лето PREMIER».

Новости Казани

час назад

Казанского подростка спас кондиционер во время пожара

Новости Татарстана

час назад

Более 77% предприятий в Татарстане закончило полугодие с прибылью

Новости Татарстана

час назад

В первый осенний день в Татарстане ожидается +23 градуса тепла

Новости Казани

час назад

В казанские школы пойдут 20 тысяч первоклассников
В Татарстане снизились цены на помидоры
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане снизились цены на помидоры

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане выполнили 83% плана по вводу жилья

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе М12 появилась новая зона для водителей и пассажиров

Новости Казани

день назад

В Казани заработала оплата по биометрии
ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-град...
Интересное в Казани
4 дня назад

ГК ТОЧНО стала партнером VIII архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги» в Казани
Казанский самолет стал жертвой лазерного воздей...
Новости Татарстана
6 дней назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия