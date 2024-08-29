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В Казани билайн открыл пункт выдачи атрибутики акции «Дети вместо цветов» фонда «Вера»

билайн пятый год подряд выступает партнером акц...

Фото: freepik.com

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билайн пятый год подряд выступает партнером акции «Дети вместо цветов», которую проводят фонд помощи хосписам «Вера» и Детский хоспис «Дом с маяком». В рамках акции участникам предлагается купить только один букет от класса своим учителям, а сохраненные деньги перевести в фонд помощи неизлечимо больным детям и молодым взрослым по всей России.

билайн предоставил бесплатную горячую линию (8-903-162-88-81) на основе технологии облачной АТС, а также автоматизировал получение уникального номера заявки участника в виде смс после завершения регистрации на сайте. Звонки принимаются ежедневно с 11:00 до 20:00 — до 5 сентября 2024 года.

Кроме того, в этом году впервые при поддержке билайна атрибутику акции можно будет получить в ряде регионом России: не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Казани, Саратове, Нижнем Новгороде, Калуге, Воронеже, Краснодаре и Новосибирске.

Нюта Федермессер, учредитель Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» — об акции «Дети вместо цветов»:
«Дело не только в том, что на сэкономленные от букетов деньги за прошедшие годы были куплены инвалидные коляски или специальное питание для детей, но и в том, что в семьи, где проживают дети с тяжелой инвалидностью, тоже вернулся праздник. 1 сентября и для них стало важным — даже если ребенок не пошел в школу, он все равно стал частью общества, и тысячи других школьников в стране вспомнили о нем и послали ему свое тепло».

Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию билайна:
«билайн уже 5-й год выступает партнером акции. В этом году мы не только делимся своими техническими и цифровыми компетенциями, но и помогаем силами корпоративного волонтерства. Мы расширили географию выдачи оригинальной атрибутики участникам акции, чтобы целый ряд регионов тоже смог полноценно присоединиться к акции». Надеемся, в следующим году пополнить список городов для получения мерча акции».

В этом году акция «Дети вместо цветов» пройдет уже в 10-й раз. За время ее проведения было собрано более 384 миллионов рублей, а участники акции помогли 9920 семьям с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми по всей России.

На собранные деньги фонд «Вера» приобретает оборудование для дыхания (аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и т. д.), специальные коляски и кресла, лекарства и дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей и молодых взрослых в 67 регионах России, а Детский хоспис «Дом с маяком» — для неизлечимо больных детей в Москве и Московской области.

Истории некоторых семей, которые ждут помощи в этом году, можно прочитать на сайте акции. Адреса пунктов выдачи атрибутики можно посмотреть по ссылке.

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