Лайфхаки

26 октября без дождя и с ночным нулём: как использовать сухой день с пользой

Роман Медников Автор статьи
26 октября ожидается сухая погода без дождя, дн...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Такая октябрьская погода многим даже нравится: днём можно пройтись без зонта, а к вечеру уже хочется застегнуть куртку до подбородка. Это не строгая наука, но многие замечают, что сухой день в конце осени удобно использовать для дел, которые всё время откладывались. По данным синоптиков, 26 октября осадков не ожидается, днём будет около +11 °C, ночью температура опустится к 0 °C.

Что эта погода значит для обычного дня

Сочетание тёплого дня и холодной ночи кажется простым, но на практике именно на таком перепаде люди чаще всего ошибаются с одеждой и планами. Я не раз выходил днём налегке, а обратно возвращался уже по совсем другому ощущению воздуха.


  • Зонт, скорее всего, не пригодится, потому что существенных осадков не прогнозируют;

  • Куртка или плотная верхняя одежда пригодится ближе к вечеру, когда температура заметно снизится;

  • Утром и ночью может быть ощутимо прохладно из-за температуры около нуля;

  • Ветер ожидается слабый, около 3 м/с, поэтому главная особенность дня — не сырость, а именно суточный перепад температуры;

  • Высокое атмосферное давление обычно делает погоду устойчивой, без резких сюрпризов в виде дождя.

Лайфхак: если утром выходите надолго, сразу берите более тёплый верхний слой, даже если днём станет комфортнее. У меня этот приём работает лучше, чем надежда на «да ладно, вечером быстро добегу».

Какие дела удобно сделать в сухой день

Конец октября редко балует спокойной и сухой погодой, поэтому такой день удобно использовать с толком. На одном из российских сайтов о доме и даче я встречал похожую мысль: именно сухая погода подходит для завершающих сезонных работ без спешки и грязи по колено.


  • Проверить двор, балкон или дачный участок и убрать то, что не должно оставаться под ночным холодом;

  • Собрать сухую листву в удобные мешки или отнести в компост, если она для этого подходит;

  • Осмотреть садовые дорожки, инвентарь и укрывной материал, чтобы потом не искать всё в спешке;

  • Провести санитарную уборку сухих ветвей и растительных остатков, если это уже давно напрашивалось;

  • Перенести в помещение то, что боится холодной ночи и сырого хранения.

Лайфхак: выделите на уличные дела хотя бы 20–30 минут днём, а не под вечер. Я пробовал откладывать до сумерек, и в итоге половину времени просто тратишь на то, чтобы мёрзнуть и торопиться.

Что стоит сделать на участке перед заморозками

Если есть дача или приусадебный участок, сухой день в конце октября — полезная пауза перед более холодной погодой. В исходной сводке отдельно упоминается, что пока нет осадков и есть перепад температур, можно успеть закрыть сезонные задачи.


  • Провести влагозарядный полив многолетних насаждений, если почва не переувлажнена и это ещё не сделано;

  • Убрать сухие и явно повреждённые ветви в рамках санитарной обрезки;

  • Замульчировать приствольные круги торфом или сухой листвой для дополнительной защиты корней;

  • Проверить, не лежат ли укрывные материалы прямо на сырой земле, где они быстро портятся;

  • Не торопиться с капитальным укрытием теплолюбивых культур, если температура только подходит к нулю.

Здесь важна аккуратность: слишком раннее плотное укрытие может дать обратный эффект. Я сам раньше думал, что чем раньше всё закрыть, тем спокойнее, но на деле растениям иногда больше мешает спешка, чем лёгкое похолодание.

Лайфхак: сложите перчатки, секатор и мешки для листвы в одном месте ещё с утра. Звучит мелочью, но именно поиск инвентаря чаще всего и съедает всё желание заняться участком.

Как подготовиться к холодному вечеру без лишней суеты

Когда днём около +11 °C, кажется, что осень ещё терпимая. Но ночной ноль быстро возвращает к реальности. Поэтому лучше подготовиться заранее, а не в тот момент, когда уже хочется только быстрее попасть домой.


  • Проверьте, где лежит более тёплая куртка для вечернего выхода;

  • Не оставляйте на улице вещи, которые лучше хранить в сухом месте;

  • Заранее завершите короткие бытовые дела вне дома до наступления темноты;

  • Если планируете поездки, учитывайте, что вечером на улице будет ощущаться прохладнее, чем днём;

  • Используйте сухую погоду, чтобы проветрить хозяйственные помещения или навести порядок у входа в дом.

Елена Сергеева, дачница из Казани: «Я всегда радуюсь таким сухим октябрьским дням: можно спокойно закончить дела на участке без грязи и спешки. Один раз отложила всё до холодного вечера — и поняла, что лучше делать это днём, пока ещё комфортно».

26 октября погода обещает быть спокойной: без дождя, с умеренным ветром и заметным похолоданием к ночи. Главный смысл такого дня простой: днём удобно закрыть мелкие уличные и дачные дела, а к вечеру уже держать под рукой тёплую куртку. Осень в этом случае не пугает, если не спорить с ней, а просто использовать её сухую паузу с пользой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

18 часов назад

Пельмени больше не бросаю в кипяток: укладываю слоями, засыпаю сыром и достаю из духовки сочную запеканку с корочкой

Кулинария

день назад

Итальянцы превращают картофельное пюре в маленькие подушечки: добавляют муку — и готовят ньокки, которые тают во рту

какой пол комаров кусается

Кулинария

день назад

Морковь больше не отправляю только в суп и салат: смешиваю с манкой и сыром — получаются румяные котлетки с нежной серединкой

Интересное в Казани

2 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров

ремонт фотоаппаратов панасоник люмикс в Москве

Кулинария

день назад

Французы даже не замешивают густое тесто для этого десерта: просто заливают фрукты жидкой смесью — и получают нежный пирог

Кулинария

15 часов назад

Макароны больше не варю в огромной кастрюле: бросаю прямо в томатный соус, добавляю сыр — и ужин готов без лишней посуды

Кулинария

день назад

Швейцарцы не тратят время на десяток драников: натирают картошку и жарят один огромный рёшти с корочкой на всю сковороду

Кулинария

день назад

Лаваш режу ножницами прямо в миску с творогом: заливаю простой смесью — и получаю пышный пирог без единой минуты замеса
Лайфхаки
3 часа назад

2 закуски к Новому году можно подготовить заранее и сэкономить время

Какие новогодние закуски удобно подготовить зар...

Кулинария

6 минут назад

Японцы не просто жарят яйца на сковороде: сворачивают омлет слой за слоем — получается толстый рулет с нежной серединкой

Кулинария

3 часа назад

Немцы не выбрасывают даже каменный хлеб: размачивают в молоке, добавляют яйца и превращают в сытные клёцки

Не у нас

5 часов назад

Археологи нашли в храме Албании монеты и мраморную черепицу из Греции

Не у нас

5 часов назад

Эксперт объяснил, почему осенью важно чаще проверять давление в шинах
Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще
Новости Казани
22 часа назад

Мужскую одежду в Казани стали покупать на 74% чаще

Не у нас

5 часов назад

В Китае нашли птицу возрастом 150 миллионов лет с зубами хищника

Не у нас

5 часов назад

В древней Габале обнаружили стены сооружения, возможно, бывшего дворцом

Кулинария

6 часов назад

Турки умудряются поджарить обычный молочный десерт: снизу карамельная корочка, сверху нежный крем — это казандиби
Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы