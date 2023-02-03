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Безработных - в зону СВО: в Госдуме предложили ценных сотрудников, которых мобилизовали, вернуть и заменить бездельниками

Безработных - в зону СВО: в Госдуме предложили ценных сотрудников, которых мобилизовали, вернуть и заменить бездельниками

Фото: 45.ru

В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных специалистов на безработных россиян. С такой инициативой выступил депутат Максим Иванов, своими размышлениями он поделился в Telegram-канале.

Иванов считает, что это неправильно: ему часто жалуются представители бизнеса на то, что ценные кадры были призваны в ряды ВС РФ. Но в центрах занятости стоят на учете и получают пособие по безработице "крепкие, здоровые мужики, безработные, без денег".

"Возникает разумный вопрос: может при мобилизации вместо ценных специалистов, инженеров, рабочих высокой квалификации в первую очередь мобилизовать безработных "клиентов" центра занятости?" — задумался депутат.

Он добавил, что мобилизация безработных вместо ценных специалистов поможет нетрудоустроенным решить финансовые проблемы, а работа, которую им могут предложить в Минобороны, является почетной.

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