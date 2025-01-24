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Без суда и следствия: с марта 2025 власти смогут изымать у россиян землю без прокуроров - кого коснется

Весной 2025 года в России вступает в силу новый...

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Весной 2025 года в России вступает в силу новый федеральный закон, упрощающий процесс изъятия земельных участков, которые не используются по назначению.

Ирина Нигматуллина, юрист и руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+», делится деталями изменений.

Какие изменения вносит новый закон?

Ранее для изъятия заброшенных участков местные власти должны были обращаться в прокуратуру, что значительно затягивало процесс. Теперь, согласно закону No307-ФЗ, процедура изъятия становится проще и быстрее: администрации могут непосредственно обращаться в суд для освобождения участков от неэффективного владения.

При каких условиях участок может быть изъят?

Участки, которые остаются неиспользованными или заброшенными, особенно подвержены риску изъятия. Это включает в себя земли, покрытые сорняками более чем на половину территории, или те, на которых скопилось много мусора. Также, если в течение трех лет после приобретения участка не ведется никакая деятельность, связанная с его освоением, участок может быть признан неосвоенным и подлежащим изъятию.

Каковы последствия для владельцев?

Владельцы таких участков должны быть осведомлены о новых рисках. Если участок признается неосвоенным, он может быть изъят и передан лицам, которые в нем нуждаются, таким как многодетные семьи или участники специальных государственных программ. Это подчеркивает необходимость активного и целевого использования приобретенной земли.

Как защитить свой земельный участок?

Для защиты своего права на землю важно не только вести активное хозяйство, но и своевременно реагировать на уведомления от местных властей. В случае получения предупреждения о потенциальном изъятии, необходимо устранить нарушения в установленные сроки.

Что делать, если участок уже изъят?

Если участок уже изъят, владелец может обратиться в суд для восстановления своих прав, особенно если он не получал уведомление о предстоящем изъятии или если участок был признан бесхозным по ошибке.

Эти изменения направлены на улучшение использования земельных ресурсов и поддержку активной социальной политики. Однако они также требуют от владельцев земли большей ответственности и внимания к состоянию своих участков.

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