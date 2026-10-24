Новости Казани

Афганские муниципалитеты могут войти в евразийское объединение городов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Афганские города рассматривают возможность присоединения к Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Переговоры об этом прошли в Казани, где находится штаб-квартира Евразийского отделения ОГМВ. Встречу провели исполнительный директор Российского делового центра в Афганистане Мухаммад Юсуф Шинвари и генеральный секретарь евразийского отделения организации Расих Сагитов.

По словам Мухаммада Юсуфа Шинвари, Татарстан в правительстве Исламского Эмирата считают близким партнером и мостом для укрепления отношений между Россией и Афганистаном. Он обратил внимание, что торгово-экономические связи между странами развиваются активно, а сейчас начинается новый этап — прямые контакты между муниципалитетами.

Приоритетами такого сотрудничества собеседник назвал экономическое развитие и гуманитарное партнерство. По его словам, в центре взаимодействия должен оставаться человек, а главным ориентиром является повышение качества жизни граждан.

Вступление в международное объединение даст афганским городам доступ к евразийскому муниципальному опыту, программам модернизации городской инфраструктуры и институтам гуманитарного сотрудничества. Проведение переговоров в Казани подтверждает роль России как площадки для межрегионального диалога со странами Востока.

Для России практическая выгода союза заключается в расширении торгово-экономического присутствия. Российские предприятия смогут получить новые возможности для экспорта продукции машиностроения, строительных материалов и сельскохозяйственных товаров на афганский рынок.

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