Аномальная жара обрушится в декабре: синоптики сообщили о сюрпризах, которые готовит зима 2024

Предстоящая зима в Москве обещает быть необычно тёплой и комфортной по климатическим меркам, что становится хорошей новостью для жителей столицы. Согласно последним прогнозам метеорологов, температура воздуха в зимние месяцы будет значительно превышать долгосрочные нормы.

Детали температурных аномалий

В декабре ожидается, что средняя температура воздуха превысит установленную норму на три градуса. Январь покажет ещё более заметное тепло с отклонением приблизительно на семь градусов от нормы, в то время как февраль закрепит эту тенденцию с двухградусным превышением.

Осадки и погодные условия

Зима не только будет тёплой, но и снежной, особенно в декабре. В течение первого зимнего месяца столицу ждут 19 дней снегопадов, а также 12 пасмурных дней. Эти данные основаны на многолетних наблюдениях и статистике последних десяти лет, в течение которых в декабре зафиксировано столько же дней с длительными осадками.

Первый снег

Что касается первого снега, то точные даты его появления пока остаются под вопросом. Как отмечает известный синоптик Роман Вильфан, для точных прогнозов ещё не пришло время. Однако, с учетом общей тенденции к повышению температур, можно предполагать, что зима в целом принесет москвичам много приятных моментов с мягкими морозами и свежим снегом.

Этот сезон предвещает быть одним из самых тёплых за последние годы, что, безусловно, повлияет на повседневную жизнь горожан — от снижения затрат на отопление до возможности наслаждаться зимними прогулками без экстремальных морозов. Мягкая зима также способствует более спокойному и безопасному проезду по городским дорогам, снижая риски связанные с гололедом и обледенением.