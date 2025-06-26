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Ягоды цельные и крупные — вкуснейшее клубничное варенье: особая технология приготовления — 3 этапа варки

Приготовление варенья с целыми клубничными ягод...

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Приготовление варенья с целыми клубничными ягодами требует внимательности и точности в соблюдении рецепта.

В целом процесс варки варенья похож на классический, где на 1 кг клубники используют 1 кг сахара. Однако важным элементом является многократное уваривание ягод, что помогает достичь нужной консистенции.

Начнем с того, что ягоды должны быть не слишком зрелыми, затем тщательно промываем их и очищаем от мусора и листьев. Далее засыпаем клубнику сахаром и встряхиваем посуду, чтобы сахар равномерно покрыл все ягоды. Оставляем на ночь, чтобы клубника выделила сок и пропиталась сахаром.

На следующий день варим клубнику на маленьком огне. Когда сироп начнёт кипеть, варим его ещё 5 минут, после чего выключаем и даем варенью остыть.

Второй этап — снова доводим варенье до кипения и варим 5 минут, после чего оставляем на время охлаждаться.

На третьем этапе удаляем лишний сироп (примерно 2/3 от общего объема), который далее уварим на треть, а потом добавим обратно к клубнике.

Наконец, доводим варенье до кипения и варим 10-15 минут на слабом огне. После этого разливаем готовое варенье по стерилизованным банкам и отправляем на хранение.

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