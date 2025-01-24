1 человек пострадал при атаке БПЛА на Рязанскую область

По информации SHOT, целью атаки был нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Все дроны были уничтожены средствами ПВО, однако обломки некоторых аппаратов упали, вызвав пожар на нефтебазе. Во время происшествия 53-летний сторож получил ранение ноги.

Ранее сообщалось, что в регионе этой ночью было сбито 20 беспилотников. Предполагается, что ВСУ использовали дроны-камикадзе типа «Лютый» с дальностью полёта до 1000 км. Эти аппараты оснащены осколочно-фугасной боевой частью весом до 50 кг.