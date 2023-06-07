Жилые комплексы: Новости
· Полина Модестова

В мечетях проведут праздничные намазы: в Татарстане утвердили порядок Курбан-байрама

Жителям Татарстана рассказали о проведении 28 июня Курбан-байрама в республике
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В Татарстане был утвержден порядок проведения Курбан-байрама. В этот день во всех мечетях республики будут проведены праздничные намазы.

В ДУМ РТ напомнили, что днем Арафа было определено 27 июня. На следующий день, 28 июня, отечается Курбан-байрам. Гает-намах во всех мечетях рекомендуют проводить через 30 минут после восхода сонца.

Рецитация Корана в Казани начнется в половине третьего ночи. Праздничный вагаз - в три часа. А в половине четвертого верующие совершат гает-намаз. Когда он завершится, прозвучит проповедь на арабском языке, а также чтение Корана и ду'а.

После праздничного намаза в тех местах, что были отведены заранее, будут проходить обряды жертвоприношения. В столице РТ забоей жертвенных животных продолжат до 30 июня. Сумма нисаба составит 36 тысяч рублей. Известно, что дни такбира ат-ташрик продлятся с 27 июня по 1 июля.

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