Выставлен за 28,9 миллиона: сын госсоветника Татарстана продает спорткар-внедорожник

Сын госсоветника Татарстана Шаймиева продает спорткар-внедорожник за 29 млн рублей

Телеграм-канал Mash Iptash сообщает, что сын государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева продается свой внедорожник Astom Martin DBX. Автомобиль был выставлен на продажу за 28,9 миллиона рублей. Как сообщает телеграм-канал, машина якобы попала к владельцу год назад из московского автосалона.

Автор публикации на сайте объявлений заявил, что автомобиль совсем новый, а его родной проблем - 224 км. У него также имеется расширенный пакет карбон.

Продавцом не рассматривается обмен. Помимо того, он не ждет звонки из автосалонов о постановке на комиссию. Месячное обслуживание машины обойдется новому владельцу в 15,4 тысячи рублей, а годовое - в 185 тысяч.