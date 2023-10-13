Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ

Опубликован график школьных каникул в Татарстане на 2024/24 учебный год

Министерством образования и науки Татарстана был подготовлен график школьных каникул на учебный год 2023/24. На свой первых отдых в этом учебном году ребята уйдут с 28 октября. Продлится он десять дней до 6 ноября, сообщает realnoevremya.ru.

Министерством в целях создания условий для организованного отдыха школьников, были рекомендованы следующие сроки для проведения каникул: