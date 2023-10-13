Выйдут на отдых через две недели: был опубликован график школьных каникул в РТ
Екатерина Елисеева
Министерством образования и науки Татарстана был подготовлен график школьных каникул на учебный год 2023/24. На свой первых отдых в этом учебном году ребята уйдут с 28 октября. Продлится он десять дней до 6 ноября, сообщает realnoevremya.ru.
Министерством в целях создания условий для организованного отдыха школьников, были рекомендованы следующие сроки для проведения каникул:
- с 28 октября по 6 ноября 2023 года - осенние каникулы;
- с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года - зимние каникулы;
- с 17 февраля по 25 февраля 2024 года - дополнительные зимние каникулы для первоклассников;
- с 23 марта по 31 марта 2024 года - весенние каникулы.