Врач рассказал о состоянии татарстанцев, заболевших лихорадкой Западного Нила

Республиканская клиническая инфекционная больница Татарстана поделилась в социальных сетях новостями о состоянии татарстанцев, которые заразились лихорадкой Западного Нила.

По словам заместителя главного врача РКИБ Рустама Фахуртдинова, у пациентов с диагнозом «лихорадка Западного Нила» симптомы лихорадки, интоксикация и сыпь. Три заразившихся находятся в среднем тяжелом состоянии. Они находятся в стационаре. Еще один госпитализирован в отделении интенсивной терапии — у него поражение серозных оболочек мозга. Одного из пациентов выписали в удовлетворительном состоянии.

Все заболевшие лихорадкой — жители Татарстана. Они не выезжали с территории республики. Как они могли заразиться — неизвестно.

Ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора РТ провели проверку после выявления случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.