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Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд

Мэрия Казани

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Мэра Казани Ильсура Метшина отметили благодарностью за многолетний добросовестный труд. Распоряжение об этом подписал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Информация о награждении была предоставлена пресс-службой администрации города.

На церемонии в исполкоме Казани мэру премию вручил депутат Государственной Думы, председатель комитета по контролю Олег Морозов. Он передал слова признательности от имени Володина и отметил значимый вклад мэра в развитие и процветание столицы республики.

Ильсур Метшин выразил благодарность за оценку своей деятельности, отметив, что Казань занимает ведущие позиции по ряду показателей, но при этом подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего роста и развития города, поэтому необходимо продолжать работу.

Ранее, Рифткат Минниханов новых вице-президентов Академии наук РТ.

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