Володин наградил Ильсура Метшина за многолетний добросовестный труд
Мэрия Казани
Мэра Казани Ильсура Метшина отметили благодарностью за многолетний добросовестный труд. Распоряжение об этом подписал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Информация о награждении была предоставлена пресс-службой администрации города.
Ильсур Метшин выразил благодарность за оценку своей деятельности, отметив, что Казань занимает ведущие позиции по ряду показателей, но при этом подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего роста и развития города, поэтому необходимо продолжать работу.
Ранее, Рифткат Минниханов новых вице-президентов Академии наук РТ.