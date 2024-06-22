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В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

В Новошешминском районе 22 июня случилось серьезное ДТП, об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Госавтоинспекция Татарстана

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В Новошешминском районе 22 июня случилось серьезное ДТП, об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, автомобилист за рулём Лады потерял управление, из-за чего машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась.

Автолюбитель не пристегнулся ремнем безопасности, что сильно увеличило тяжесть полученных травм. При перевороте его выкинуло из салона автомобиля через лобовое стекло, он умер до приезда скорой помощи.
Ранее мы писали, что три человека погибли в аварии на трассе Казань-Оренбург при столкновении двух автомобилей Renault

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