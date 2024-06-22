В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб
Госавтоинспекция Татарстана
В Новошешминском районе 22 июня случилось серьезное ДТП, об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, автомобилист за рулём Лады потерял управление, из-за чего машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась.
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