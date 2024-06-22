В Татарстане водитель вылетел в кювет и погиб

В Новошешминском районе 22 июня случилось серьезное ДТП, об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, автомобилист за рулём Лады потерял управление, из-за чего машина вылетела с трассы в кювет и перевернулась.



Автолюбитель не пристегнулся ремнем безопасности, что сильно увеличило тяжесть полученных травм. При перевороте его выкинуло из салона автомобиля через лобовое стекло, он умер до приезда скорой помощи.Ранее мы писали , что три человека погибли в аварии на трассе Казань-Оренбург при столкновении двух автомобилей Renault