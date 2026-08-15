Сегодня в Татарстане стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября включительно, напомнили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В ведомстве предупредили об ограничениях: охотникам запрещено разорять постоянные выводковые норы животных. Правда, есть исключение: если в норе застряла собака, используемая на охоте, нору можно частично раскопать, чтобы вытащить её. После завершения охоты раскопанные участки нужно обязательно засыпать грунтом.

Также под запретом стандартные ногозахватывающие капканы со стальными дугами. Нельзя применять и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, а также нарезные стволы комбинированного оружия калибром более 8 мм.

Кроме того, запрещены петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие изготовленные из сетей ловчие приспособления.