Новости Татарстана

В Татарстане стартовал сезон охоты на барсука

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Сегодня в Татарстане стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится до 31 октября включительно, напомнили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

В ведомстве предупредили об ограничениях: охотникам запрещено разорять постоянные выводковые норы животных. Правда, есть исключение: если в норе застряла собака, используемая на охоте, нору можно частично раскопать, чтобы вытащить её. После завершения охоты раскопанные участки нужно обязательно засыпать грунтом.

Также под запретом стандартные ногозахватывающие капканы со стальными дугами. Нельзя применять и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом, а также нарезные стволы комбинированного оружия калибром более 8 мм.

Кроме того, запрещены петли, пневматическое охотничье оружие, сети и другие изготовленные из сетей ловчие приспособления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Новости России

7 часов назад

Татарстанские геймеры могут оформить подписку МТС на «Мир танков» и «Мир кораблей»

причины появления тараканов

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

парсер телеграмм чатов

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным

Новости Татарстана

день назад

Проезд в автобусах и трамваях Нижнекамска понизили до 23 рублей
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Казани

11 секунд назад

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Технологии

2 часа назад

Механическая сила переключает диоксетан на новый путь распада
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Технологии

2 часа назад

«Бомбора» начала принимать предзаказы на книгу о Demon's Souls

Технологии

3 часа назад

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру
Билайн расширяет возможности своих сотрудников ...
Новости России
5 дней назад

Билайн расширяет возможности своих сотрудников с помощью Экзоинтеллекта