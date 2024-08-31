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В Татарстане снова подорожал бензин

В Татарстане снова выросли цены на бензин

drive2.ru

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В Татарстане снова выросли цены на бензин. С 19 по 26 августа зафиксировали увеличение стоимости бензина АИ-95 и АИ-98. По данным Вестей Татарстан, цена на АИ-95 достигла 55,78 рубля, подорожав на 22 копейки, а АИ-98 — 74,31 рубля, увеличившись на 38 копеек. Как и в прошлом году, возможно снижение цен в сентябре, после завершения ремонтных работ на заводах, согласно информации Татар-информ.

Цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо остались стабильными, составив 51,13 рубля и 61,18 рубля за литр соответственно.

Критическое подорожание АИ-95 и АИ-98 вызывает беспокойство у автолюбителей и экономистов, так как на фоне стабильных цен на другие виды топлива возникают вопросы о причинах этого увеличения. Эксперты указывают на сезонные изменения спроса и окончание ремонта на нефтезаводах как ключевые факторы.

Согласно прогнозам, сентябрь может принести снижение цен благодаря обновлению производственных мощностей. Власти Татарстана и специалисты внимательно отслеживают изменения цен, подчеркивая значимость мониторинга для экономической устойчивости региона.

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