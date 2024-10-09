Безработного челнинца задержали за отправку данных спецслужбам Украины

В Челнах Республики Татарстан был задержан местный житель за подозрение в сотрудничестве с украинскими специальными службами.

Безработный мужчина хотел получить деньги за передачу информации о важных объектах инфраструктуры.

К счастью, до того, как ему отправили денежные средства, его задержали. Сейчас сотрудники полиции рассматривают вопрос о возбуждении дела, пишет «Татар-информ».

Ранее мы писали о том, что в Казани 9 октября 2024 года, 30-летний обвиняемый сбежал из зала Московского районного суда. Сейчас стали известны подробности побега в региональной столице Республики Татарстан.

По какой причине за фигурантом не пошли приставы, которые обязаны сопровождать осужденных - неизвестно. В настоящее время хулигана ищут.

Выяснилось, что фигурант проходит по уголовному делу о хранении и распространении наркотических веществ. Как он сбежал?