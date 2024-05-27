В Татарстане появится первая сельская агломерация

Богатые Сабы станут центром новой модели развития сельских территорий. Об этом сообщил глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев. Пишет издание «Бизнес Online».



Проект долгосрочного развития сельской агломерации на базе Богатых Сабов будет реализован в пилотном режиме, а затем распространен на другие территории.



Напомним, что на данный момент в Татарстане существуют три городские агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. Их развитие также будет осуществляться на основе мастер-планов.



Институт пространственного планирования РТ уже разработал документацию для Казанской агломерации, в работе находится проект для Камской, а в будущем году планируется начать разработку мастер-плана для Альметьевской агломерации.