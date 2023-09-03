Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

В Татарстане открыли сезон охоты на пернатую дичь

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В Татарстане начался новый сезон охоты на пернатую дичь. Среди охотничьих трофеев этого сезона можно обнаружить гусей, уток, лысух, перепеля, глухарей, рядчиков и горлиц, а также серых куропаток, хрустанов и тетеревов.

Однако, несмотря на всю их привлекательность для охотников, некоторые из этих птиц внесены в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Татарстана, что делает незаконной охоту на них. Именно в этих списках можно найти пискулек, хрустанов, кроншнепа и серого гуся, которых нужно защищать.


Согласно правилам, установленным Красной книгой, запрещена охота на улит большой, кроншнепа большого, веретенника большого, обыкновенную горлицу и клинтуха. Нарушение этих ограничений может повлечь за собой серьезные последствия.

Официально разрешено охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь до 5 декабря. Что касается боровой дичи, то на нее можно охотиться до 5 января 2024 года.

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