Татарстан вошел в рейтинг с самым высоким платежеспособным спросом на жилье

Татарстан оказался в числе регионов с самым высоким платежеспособным спросом на жилье. Авторы исследования Commonwealth Partnership включили республику в категорию «органического спроса» — самодостаточных рынков, где маржинальность проектов выше среднего, а жители готовы платить за квадратные метры.

По расчетам экспертов, к 2036 году Татарстану нужно дополнительно 24 млн кв. м жилья, чтобы обеспечить каждого жителя 38 квадратами. При этом покупательная способность населения позволит купить около 32 млн. Такой запас и выводит регион в лидеры.

Для рынков «органического спроса» аналитики советуют не субсидировать девелоперов напрямую, а снимать барьеры: ускорять присоединение к сетям, расширять площадки под КРТ, использовать мастер-планирование.

Напомним, за первую половину 2026 года в Татарстане ввели 2,26 млн кв. м жилья.