Здоровье

Татарстан начал капремонт станции скорой помощи в Рубежном

Служба новостей Автор статьи
Специалисты из Татарстана начали капитальный ре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Рубежном специалисты из Татарстана приступили к капитальному ремонту станции скорой помощи. Демонтажные работы в главном корпусе уже завершены, сейчас идёт подготовка к ремонту двух гаражных блоков. пишет Вести Татарстан.

В главном корпусе полностью демонтированы системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, расчищены внутренние конструкции, подготовлено основание для отмостки и заложен фундамент теплового пункта. На гаражных блоках завершён внутренний демонтаж, ведётся устройство новой кровли и подготовка помещений.

Станция скорой помощи продолжает работать в штатном режиме. Работы выполняются поэтапно, чтобы не нарушать работу экстренной службы.

«Проект предусматривает комплексное обновление: замену инженерных сетей, внутреннюю и наружную отделку, монтаж новой кровли, систем электроснабжения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и контроля доступа», — сообщил замдиректора по строительству Артур Шамсутдинов.

В одном из гаражных блоков впервые оборудуют комнату отдыха для водителей с восемью спальными местами, душевой и санузлом. После ремонта станцию оснастят новой мебелью и оргтехникой, а территорию благоустроят. Сейчас на объекте ежедневно работают более 20 специалистов из Татарстана, в дальнейшем их число планируют увеличить до 50.

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