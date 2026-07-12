В Татарстане ожидаются сильные дожди и град

Сегодня днем и вечером в Татарстане пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 16–21 м/с. Температура воздуха днем — от +23 до +28 градусов. Об этом рассказывает издание «Вести Татарстан». сообщает Мой Альметьевск.