Новости Татарстана

В Татарстане ожидаются сильные дожди и град

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане сегодня ожидаются сильные дожди, г...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сегодня днем и вечером в Татарстане пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 16–21 м/с. Температура воздуха днем — от +23 до +28 градусов. Об этом рассказывает издание «Вести Татарстан». сообщает Мой Альметьевск.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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