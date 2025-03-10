В Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов

10 марта в Татарстане ожидается сухая погода без осадков.

По данным Гидрометцентра РТ, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, а в некоторых районах его порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха днём составит от -1 до +4 градусов.

Синоптики также предупредили жителей региона о возможной гололедице на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Казани полицейские ищут подростков после нападения на мужчину с сыном.

Инцидент случился в Кировском районе на баскетбольной площадке жилого комплекса «Салават Купере».