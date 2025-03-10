Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане 10 марта потеплеет до +4 градусов

Температура воздуха днём составит от...

pixabay.com

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10 марта в Татарстане ожидается сухая погода без осадков.

По данным Гидрометцентра РТ, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, а в некоторых районах его порывы могут достигать 14 м/с.

Температура воздуха днём составит от -1 до +4 градусов.

Синоптики также предупредили жителей региона о возможной гололедице на дорогах.

Ранее мы писали о том, что в Казани полицейские ищут подростков после нападения на мужчину с сыном.

Инцидент случился в Кировском районе на баскетбольной площадке жилого комплекса «Салават Купере».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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