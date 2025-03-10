В Казани полицейские ищут подростков после нападения на мужчину с сыном

В Казани полиция отдела «Юдино» проводит проверку по факту конфликта, произошедшего между взрослым мужчиной, его сыном и группой несовершеннолетних. Инцидент случился в Кировском районе на баскетбольной площадке жилого комплекса «Салават Купере».

По предварительным данным, подростки напали на 36-летнего мужчину и его 17-летнего сына, причинив им травмы. После этого нападавшие скрылись.

Часть участников драки уже удалось установить. На их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Поиски остальных причастных продолжаются.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, чтобы определить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.