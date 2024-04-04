В Нижнекамске предприятия возобновили работу после проверок о риске ЧС

Власти Нижнекамского района Республики Татарстан провели проверку на предприятиях из-за сведений о возможном риске ЧС, пишет «Татар-информ».

Эксперты не нашли угрозы и работники вернулись на работу. Чиновники призвали не распространять ложные данные и доверять исключительно официальным источникам.

Ранее мы писали о том, что 3 из 14 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах.