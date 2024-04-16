Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Нижнекамске Татарстана появилась новая вакуумная машина-пылесос для очистки бордюров

В Нижнекамске появились 2 вакуумные машины-пылесосы для очистки бордюров
Подписаться в Telegram

Теперь в Нижнекамске Татарстана на улицах работает вакуумная подметательно-уборочная машина. Техника очищает бордюры от окурков, пыли, грязи и другого прочего мусора. Рабочие чистят территории круглосуточно в 2 смены.

Заместитель директора МУП «КПБ» по производству Юлия Ветлугина сообщила, что если на улице идет сильный дождь, то работы проводить запрещено. Так как кузов пылесоса наполняется водой, а грязь остается на асфальте.

Теперь дороги города начнут обслуживать 2 такие уборочные машины. Кроме того, в городе трудится еще одна похожая модель, однако она с прицепом, но она предназначена для сильно загрязненных территорий. Вакуумный нужен для поддержания чистоты, пишет Татар информ.

Ранее мы писали о том, что власти Татарстан планируют привлечь к труду молодежь и подростков уже с 14 лет.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

15 часов назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

удаление чёрной плесени в ванной цена

Новости Татарстана

18 часов назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

спа-маникюр спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

2 часа назад

Екатерина Мизулина назвала показ «Слово пацана. Кровь на асфальте» на ТВ ошибкой

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Татарстана

день назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током

Новости Татарстана

2 часа назад

Пловец Мирон Лифинцев выиграл 100-метровку на спине с юниорским рекордом мира на ЧР
Новости Татарстана
23 часа назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

22 минуты назад

В Нижнекамске Татарстана появилась новая вакуумная машина-пылесос для очистки бордюров

Новости Татарстана

15 часов назад

Инновационные ТЭНы для радиаторов отопления: современные решения для эффективного обогрева

Новости Татарстана

17 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах

Новости Татарстана

19 часов назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован
Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет
Новости Татарстана
47 минут назад

Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

Новости Татарстана

20 часов назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог

Новости Татарстана

22 часа назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

22 часа назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше