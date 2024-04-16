В Нижнекамске появились 2 вакуумные машины-пылесосы для очистки бордюров

Теперь в Нижнекамске Татарстана на улицах работает вакуумная подметательно-уборочная машина. Техника очищает бордюры от окурков, пыли, грязи и другого прочего мусора. Рабочие чистят территории круглосуточно в 2 смены.

Заместитель директора МУП «КПБ» по производству Юлия Ветлугина сообщила, что если на улице идет сильный дождь, то работы проводить запрещено. Так как кузов пылесоса наполняется водой, а грязь остается на асфальте.

Теперь дороги города начнут обслуживать 2 такие уборочные машины. Кроме того, в городе трудится еще одна похожая модель, однако она с прицепом, но она предназначена для сильно загрязненных территорий. Вакуумный нужен для поддержания чистоты, пишет Татар информ.

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