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Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

Власти Татарстан планируют привлечь к труду молодежь и подростков уже с 14 лет
Власти Татарстана планируют привлечь к труду молодежь и подростков с 14 лет

pixabay.com

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В планах властей Татарстана начать привлекать людей с 14 лет и старше к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, пишет «Коммерсантъ».

Работодатели обеспокоены сокращением количества работающих молодых людей. Новая программа поддержки занятости подростков в настоящее время проходит антикоррупционный пересмотр. Цель - упрощение устройства детей из социально незащищенных семей.

В программе говорится, что низкий уровень рождаемости в 90-е годы стал причиной снижения числа юных сотрудников. Региональные власти призывают к содействию трудовой мобильности молодых граждан на некоторых территориях.

Ранее мы писали о том, что дочернюю компанию «Ашана» купил 23-летний студент из Казани Тагир Шаймарданов.

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