В Нижнекамском районе был назначен новый руководитель департамента Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. С 1 декабря 2023 года им будет Евгений Борисов.

Его главной целью будет укрепление развитие и укрепление отношение между властью и бизнесом. Написал руководитель на своей страничке «ВКонтакте».

Для достижения результатов он активно будет использовать все инструменты, доступные торгово-промышленной палатой.