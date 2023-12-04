Стало известно, кто возглавит департамента Торгово-промышленной палаты в Нижнекамске
НТР 24
В Нижнекамском районе был назначен новый руководитель департамента Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. С 1 декабря 2023 года им будет Евгений Борисов.
Его главной целью будет укрепление развитие и укрепление отношение между властью и бизнесом. Написал руководитель на своей страничке «ВКонтакте».
Для достижения результатов он активно будет использовать все инструменты, доступные торгово-промышленной палатой.