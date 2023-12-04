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· Артем Акчурин

Стало известно, кто возглавит департамента Торгово-промышленной палаты в Нижнекамске

Стало известно, кто возглавит департамента Торгово-промышленной палаты в Нижнекамске

НТР 24

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В Нижнекамском районе был назначен новый руководитель департамента Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан. С 1 декабря 2023 года им будет Евгений Борисов.

Его главной целью будет укрепление развитие и укрепление отношение между властью и бизнесом. Написал руководитель на своей страничке «ВКонтакте».

Для достижения результатов он активно будет использовать все инструменты, доступные торгово-промышленной палатой.

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