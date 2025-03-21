В Нижнекамске на 30 суток из-за нарушений закрылось кафе «Суши Хаус»

После жалобы на кишечную инфекцию у посетителя кафе «Суши Хаус» в Нижнекамске (ул. Баки Урманче, 15), территориальный отдел Роспотребнадзора по Татарстану провёл проверку в отношении ИП Гатауллиной М.Р., осуществляющей деятельность в этом заведении.

В результате санитарно-эпидемиологического расследования выявлены серьёзные нарушения: посуда мылась с нарушениями, продукты хранились ненадлежащим образом, а некоторые сотрудники работали без необходимой гигиенической подготовки.

Лабораторные исследования выявили бактерии кишечной палочки в готовых блюдах и на кухонном инвентаре.

Материалы дела были переданы в Нижнекамский городской суд, который постановил приостановить работу кафе на 30 суток.

Ранее мы писали о том, что суд приостановил работу производственного цеха кулинарии «Оливье» в Бугульме.