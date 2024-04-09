В Набережных Челнах 7 апреля конфликт собутыльников закончился убийством

В Набережных Челнах конфликт собутыльников закончился убийством
Убийство с особой жестокостью случилось 7 апреля 2024 года в Набережных Челнах Татарстана в квартире на ул. Шамиля Усманова.
Во время распития алкоголя мужчины поругались, как итог, 54-летний местный житель с колюще-режущим предметом кинулся на приятеля и нанес ему не меньше 10 ударов. От полученных травм пострадавший умер на месте.
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту убийства.
В телеграм-канале СУ СК РФ сообщили, что сейчас подозреваемый уже задержан. Свою вину агрессор признал полностью. Сейчас идет следствие.
Ранее мы писали о том, что в Казани конфликт у алкомаркета на улице Адоратского закончился дракой.
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