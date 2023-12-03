В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

В Набережных Челнах было устранено открытое горение на авторынке. Через некоторое время сообщилось, что пожар был полностью ликвидирован. Данные приводит МЧС в своем телеграмм канале.

Общая площадь затронутой огнем территории составила 6,8 тыс.кв.м. Изначально сообщалось о возгорании только 740 кв.м.

По сообщению МЧС, сотрудники прибыли на место пожара уже через 5 минут после начала возгорания.

Сначала с огнем боролись 56 пожарных с 16 единицами техники, далее состав был увеличен до 130 сотрудников и 40 машин.