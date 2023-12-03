Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

Известия

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах было устранено открытое горение на авторынке. Через некоторое время сообщилось, что пожар был полностью ликвидирован. Данные приводит МЧС в своем телеграмм канале.

Общая площадь затронутой огнем территории составила 6,8 тыс.кв.м. Изначально сообщалось о возгорании только 740 кв.м.

По сообщению МЧС, сотрудники прибыли на место пожара уже через 5 минут после начала возгорания.

Сначала с огнем боролись 56 пожарных с 16 единицами техники, далее состав был увеличен до 130 сотрудников и 40 машин.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Собчак прокомментировала сериал «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

какие виды сеток чтобы через кухонную вытяжку не проникали тараканы в квартире

Новости Татарстана

13 часов назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Интересное в Казани

2 дня назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

установка зеркала на стену цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

16 часов назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана недоволен службами в Альметьевске

Новости Татарстана

20 часов назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam
Лонгриды
день назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

22 минуты назад

Для бойцов СВО из Татарстан был проведен телемост для связи с родными

Новости Татарстана

52 минуты назад

Турпоток в Татарстане преодолел отметку в 4 млн человек

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах был ликвидирован пожар площадью 6,8 тыс.кв.м

Новости Татарстана

11 часов назад

Площадь челнинского пожара увеличилась до 7 тысяч квадратов
В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек
Новости Казани
3 дня назад

В Казани за сутки случилось 195 ДТП, погиб человек

Новости Татарстана

13 часов назад

В Набережных Челнах горят гаражи кооператива «Гараж-500»

Новости Татарстана

13 часов назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Новости Татарстана

16 часов назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа
Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Празднование и безумства: как казанцы будут отдыхать на новогодние праздники