Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Казани стала известна дата закрытия всех точек ресторанов KFC

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До марта 2024 год в Казани закроются все заведения быстрого питания KFC и будет проведен ребрендинг. Новый бренд - Rostic’s. Такие изменения связаны с уходом американской компании.

Сообщается, что уже более 500 точек работают под новым названием. Всего в Татарстане 23 ресторана KFC.
ООО «Юнирест», управляющее брендами Rostic’s и KFC в России, является частью группы компаний «Смарт Сервис ЛТД», основанной предпринимателями из Ижевска - Константином Котовым и Андреем Осколковым. В 2022 году компания сумела достичь выручки в размере 17,2 млрд рублей, а её чистая прибыль составила более 1,2 млрд рублей.

Напомним, что первый ресторан KFC в России открылся в 1993 году в Москве в ГУМе. На то время компания работала в России в сотрудничестве с фирмой «Росинтер». А в Казани первая точка заведения была открыта в июне 2012 года в ТЦ «Южный».

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