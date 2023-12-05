В Казани прошел детский фестиваль уличных культур «Урам»

В Казани был проведен детский фестиваль уличных культур «Урам». На мероприятии приняло участие более 150 человек из разных городов России в возрасте от 2 до 20 лет. А всего посетителей было полутысячи человек.

Конкурсы проводились в нескольких дисциплинах: ВМХ, самокатный спорт, скейтбординг, роликовый спорт, паркур и многое другое.

Победителям были подарили спортивные инвентари и раздали сертификаты в спорт магазины и развлекательные центры.