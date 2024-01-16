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В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Анатолий Жданов

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В Казани приземлился самолет ИЛ-64М, который в 1990-х годах совершил исторический «разворот над Атлантикой».

15 января этот самолет прибыл в столицу РТ из Ульяновска, где он находился с 26 декабря 2023 года.

Напомним, что в 1999 году глава правительства Российской Федерации Евгений Примаков совершил разворот над океаном в знак протеста против начала бомбардировок Югославии, когда летел с официальным визитом в США.

Ранее, в Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП.

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