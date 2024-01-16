В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

На трассе М-7 в Татарстане зафиксировано массовое ДТП, в котором столкнули более 10 грузовиков.

Из-за масштабной аварии на трассе образовались длинные пробки.

По сообщению водителей, из-за гололеда грузовые автомобили не могут заехать в гору. Также сообщается, что грузовики не могут затормозить из-за скользкой дороги и врезаются.

Ранее, На трассе М-7, которая проходит по территории РТ было временно остановлено движение автобусов и большегрузов.