Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

dtptrash116/Telegram

Подписаться в Telegram

На трассе М-7 в Татарстане зафиксировано массовое ДТП, в котором столкнули более 10 грузовиков.
Из-за масштабной аварии на трассе образовались длинные пробки.

По сообщению водителей, из-за гололеда грузовые автомобили не могут заехать в гору. Также сообщается, что грузовики не могут затормозить из-за скользкой дороги и врезаются.

Ранее, На трассе М-7, которая проходит по территории РТ было временно остановлено движение автобусов и большегрузов.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

плесень в комнате на обоях как избавиться

Новости Татарстана

час назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Новости Татарстана

день назад

«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок Нижнекамской ТЭЦ-2

бальные танцы для взрослых спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Новости Татарстана

23 часа назад

Во время проведения «Игр будущего» ограничат движение по некоторым улицам

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за 2023 год было отстранено 13 арбитражных управляющих
Лонгриды
23 часа назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

14 минут назад

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

час назад

Прокуратура РТ запустила проверку после массового ДТП на трассе М-7

Новости Татарстана

час назад

Хадиуллин: школьники не получат аттестат без регистрации в системе ГИА
«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане
Лонгриды
5 дней назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

Новости Татарстана

2 часа назад

На трассе М-7 ограничили движение из-за непогоды

Новости Татарстана

3 часа назад

В Казани задержан начальник исправительной колонии
“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?
Интересное в Казани
6 дней назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?