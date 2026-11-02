Новости Казани

Госэкспертиза одобрила проект здания с ресторанами на Подлужной

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Госэкспертиза одобрила проект трехэтажного здан...

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Трехэтажное здание на улице Подлужной в Казани, где разместятся кафе и рестораны, прошло государственную экспертизу. Положительное заключение появилось в едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ). Строение уже возведено.

Застройщиком выступает агрокомпания «Дель-Транс-Агро» из Сабов, принадлежащая Дмитрию Сорокину. По его словам, на первом этаже откроются рестораны, а верхние уровни займут офисы, которые будут сдаваться в аренду. Общая площадь объекта — 1,5 тысячи квадратных метров, инвестиции в проект оцениваются в 400–500 миллионов рублей.

Это не единственный проект бизнесмена на Подлужной. Ранее одобрение получил апарт-отель переменной этажности на 149 номеров, рассчитанных на одного или двух гостей. На его территории предусмотрены ресторан и подземный паркинг. Кроме того, «Дель-Транс-Агро» планирует возвести акватермальный комплекс на берегу Среднего Кабана с вложениями не менее 1,5 миллиарда рублей.

Концепция развития Подлужной прорабатывается комплексно. В 2028 году здесь также намерены открыть бутик-отель «Казанская усадьба» на 25 номеров и ресторан в исторической усадьбе Образцова XIX века. Этот проект реализует команда ресторанной группы Fine Group Адели Зайнутдиновой, а мастер-план территории разработал Институт развития города Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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