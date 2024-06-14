В Иннополисе студент 1 курса едва не погиб

Студент Иннополиса в Татарстане хотел свести счеты с жизнью. После этого, учреждение сразу закрыло все окна в общежитии и оставила лишь небольшие щели, чтобы помещение хоть как-то проветривалось.

По предварительным данным, молодой человек учится на 1 курсе Казанского университета. Вероятно, парень получил нервный срыв из-за проблем со своими близкими людьми и учёбой, ведь в настоящее время в вузе идет сессия. Когда его одногруппники начали получать от него странные сообщения, то бросились спасать друга и рассказали об этом руководству общежития.

К счастью, студент не успел совершить ничего ужасного, его увезли в психиатрическое отделение. Сегодня сотрудники учреждения прошли по комнатам и заперли все окна.

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