В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Уроженка Татарстана Камилла Гарипова прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2023»

Выпускница бывшей школы экономики и бизнеса РЭУ имени Плеханова прошлый в финал конкурса «Мисс Россия - 2023», о чем сообщил телеграм-канал вуза. Сообщается, что уроженке Нижнекамска Камилле Гариповой удалось успешной пройти отборочный тур, в результате она вошла в финальный состав из 50 претендентов на титут «Мисс Россия-2023».

При отборе участников, сообщает пресс-служба вуза, учитывались высокий уровень образования, активное участие в социальных проектах, а также желание развиваться в профессиональной сфере. Принимались во внимание и внешние данные претендентов.

Финал конкурса «Мисс Россия-2023» будет проходить в воскресенье, 8 октября, в Москве. Участие в нем примут четыре участницы из Татарстана.