В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik
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В Нижнекамске Татарстана 21 сентября 2024 года, будет празднование День города. Одни из главных гостей мероприятия будут певцы Galibri & Mavik, которые известны многим по песням «Федерико Феллини» и «Чак Норрис». Об этом тсало известно из телеграм-канала «Бит».
Помимо этого, с праздником местных жителей поздравят звезды местной эстрады, а именно Расим Низамов и Алина Давыдова.
День Города состоится около торгового центра «Манзара» с 12:00.
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