В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik

В Нижнекамске Татарстана 21 сентября 2024 года, будет празднование День города. Одни из главных гостей мероприятия будут певцы Galibri & Mavik, которые известны многим по песням «Федерико Феллини» и «Чак Норрис». Об этом тсало известно из телеграм-канала «Бит».

Помимо этого, с праздником местных жителей поздравят звезды местной эстрады, а именно Расим Низамов и Алина Давыдова.

День Города состоится около торгового центра «Манзара» с 12:00.

Ранее мы писали о том, что казанский шоумен Олег Лихачев подает в суд на Хабиба и Катю Адушкину на 400 000 рублей.

Не так давно мужчина разобрался с Моргенштерном, Кридом, Карнавал и Покров. Сейчас в процессе Егор Шип, Ваша Маруся и еще Милохин. В настоящее время мужчина предлагает Хабибу записать с ним новую песню "Путин, Лукашенко, Кадыров" за его деньги.