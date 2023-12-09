В Челнах прошел День Героев Отечества

В Набережных Челнах прошла годовщина Дня Героев Отечества. Жители города пришли к мемориалу "Родина-Мать", чтобы почтить память погибших солдат, которые вели битвы за нашу Родину во время Великой Отечественной войны, в Чечне, Афганистане и в наши дни, в рамках специальных военных операций.

Один из участников мероприятия – Фоат Билалов, служивший в пограничных войсках. С детства ему было ясно, что защита родины – священный долг каждого настоящего мужчины. Каждый год он приходит к мемориалу "Родина-Мать", чтобы выразить свое уважение и признание солдатам, стоять возле вечного огня с флагом "Союза пограничников России".

"Я видел, как погибли наши парни. Сегодня я езжу на Украину с гуманитарной помощью, помогаю нашим ребятам. И поэтому эти чувства во мне уже глубоко закрепились, они проникают внутрь каждого человека", – поделился ветеран пограничных войск Фоат Билалов.

Еще одним участником данного мероприятия стал Рамиль Халимов. Он также пришел, чтобы почтить память солдат и возложить цветы у вечного огня.