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В Казани на автомобиль прорвало трубу с кипятком в ЖК «Голливуд»

Владелец машины оценил ущерб примерно в 50 тыс. рублей

Злой Казанец | Жалобы Казань

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В ЖК «Голливуд» в Казани прорвало трубу с кипятком, что стало причиной повреждения одной из машин.

Все произошло на подземной парковке. Водитель, нашел свой автомоиль в воде и, чтобы отогнать авто, ему пришлось залезть внутрь через багажник. Вот только горячая вода залила и салон, а кран, который отвалился, разбил лобовое стекло. Несмотря на то, что воду перекрыли, она продолжала течь.

Владелец машины оценил ущерб примерно в 50 тыс. рублей. Парковочное место в жилищном комплексе стоит 450 тыс. рублей, а его обслуживание каждый месяц - 1 800 рублей. На место происшествия приехал лишь слесарь, однако он не смог устранить появившуюся проблему. Сотрудник полиции оформил акт для суда.

Ранее мы писали о том, что казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге. Как рассказали свидетели, между молодыми людьми, вероятно, подростками случилась ссора.

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