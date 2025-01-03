В Богатых Сабах сцепились около 200 человек

В Богатых Сабах в Республике Татарстан произошёл масштабный конфликт, в котором приняли участие около 200 человек.

Свидетели сообщили, что у многих пострадавших наблюдались сотрясения мозга, переломы и повреждения носов. Полиция ведёт расследование причин инцидента, пишет Mash Iptash.

Кроме того, не так давно в Казани толпа парней напала на 2 ребят и забила их до потери сознания. Инцидент произошел, когда ребята выходили из лифта. Нападавшие не щадили их, нанося удары руками и ногами. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают нападавших.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники.