Лайфхаки

7 продуктов к праздникам, которые выгоднее купить уже в ноябре

Роман Медников Автор статьи
Какие продукты к праздничному столу разумно куп...

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Перед праздниками цены и правда часто ползут вверх, хотя это не строгая наука и многое зависит от конкретного магазина. Но многие замечают одно и то же: в ноябре на полках ещё бывает спокойнее, а в декабре за те же позиции просят больше. Я сам несколько раз откладывал такие покупки на последний момент и потом с досадой смотрел на новые ценники. Если подойти без фанатизма, заранее можно собрать часть праздничной корзины и не переплатить.

Что имеет смысл купить заранее

В первую очередь стоит смотреть на продукты длительного хранения. Я ориентируюсь на простое правило: если товар спокойно долежит до праздников без потери качества, его можно брать уже сейчас, особенно по скидке.


  • Красная икра в заводской упаковке. Перед покупкой лучше смотреть дату фасовки и целостность банки. Такие товары к концу декабря нередко становятся ощутимо дороже, а в ноябре ещё встречаются спокойные цены.

  • Рыбные консервы. Шпроты, тунец, сайра и похожие позиции часто покупают именно к праздничным закускам. Удобно взять заранее пару банок и не бегать потом в переполненный магазин.

  • Овощная консервация. Зелёный горошек, кукуруза, оливки, корнишоны — всё это обычно хорошо хранится и как раз нужно для салатов и закусок.

  • Соки и газированные напитки. Они месяцами стоят без проблем, если упаковка целая и условия хранения обычные. Это одна из самых безопасных покупок впрок.

Лайфхак: сразу выделите дома одну полку или коробку под праздничные запасы. У меня этот приём сработал отлично: ничего не теряется среди повседневных продуктов, и уже видно, что куплено, а что ещё нет.

Какие категории дорожают заметнее всего

Перед праздниками особенно быстро дорожают не все продукты подряд, а те, на которые резко растёт спрос. Именно поэтому полезно заранее закрыть самые очевидные позиции.


  • Икра и деликатесные рыбные продукты. Их берут к праздничному столу почти в каждой семье, поэтому в декабре ценник нередко меняется в неприятную сторону.

  • Сырокопчёные колбасы и готовая гастрономия. Чем ближе праздники, тем активнее разбирают нарезку и продукты для быстрой сервировки.

  • Твёрдые выдержанные сыры в заводской упаковке. На них спрос тоже растёт, особенно если люди собирают сырные тарелки или закуски.

  • Шоколадные наборы и коробки конфет. В декабре их начинают покупать не только к столу, но и в подарок, поэтому цены часто уже не такие приятные.

  • Цитрусовые и тепличные овощи. Их обычно покупают ближе к столу, но важно понимать, что к зиме они часто становятся дороже. Здесь заранее полностью закупиться не получится, зато можно учесть это в бюджете.

Я находил похожие советы на российских сайтах о быте и экономии, и в жизни они работают вполне приземлённо: не как чудо-схема, а как обычная внимательность к сезонным ценам. Особенно это заметно на товарах, которые люди хватают в последние десять дней декабря.

Лайфхак: если видите хорошую скидку, берите не всё подряд, а только то, что уже есть в вашем праздничном списке. Иначе экономия быстро превращается в лишние траты — проверено на собственном пакете с «ну вдруг пригодится».

Что лучше не брать слишком рано

Вот тут важно не увлечься. Желание сэкономить иногда толкает к странным решениям, а потом приходится срочно придумывать, куда девать лишнее.


  • Свежие овощи для нарезки и салатов. Огурцы, помидоры, зелень и листовые салаты лучше покупать ближе к застолью, иначе качество может подвести.

  • Скоропортящиеся молочные продукты. Их удобно брать по факту, когда уже понятно меню и даты встреч с гостями.

  • Готовые салаты и нарезки. Кажется очевидным, но перед праздниками люди иногда пытаются закрыть всё заранее. Это плохая идея и по качеству, и по вкусу.

  • Слишком большие объёмы соусов и сладостей. Если семья маленькая, часть просто останется лежать без дела. Экономия получается сомнительная.

У меня однажды неудачно вышло с ранней закупкой сладостей: коробка конфет, купленная «на праздник», исчезла задолго до праздника. Формально товар был куплен выгодно, фактически пришлось покупать ещё раз. С тех пор я заранее беру только то, что точно дождётся своего часа.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я уже несколько лет покупаю в ноябре горошек, кукурузу, оливки и соки. В декабре выходит спокойнее: не надо носиться по магазинам, и по чекам видно, что потратила меньше, чем раньше».

Как закупаться без лишней суеты и переплат

Главная идея не в том, чтобы забить шкафы до отказа, а в том, чтобы разделить покупки на этапы. Тогда и бюджет распределяется мягче, и в конце декабря не возникает ощущения, что деньги исчезли за один вечер.


  • Составьте короткий список праздничных блюд. Без него легко купить пять банок кукурузы и забыть про более важные позиции.

  • Сначала берите только товары длительного хранения. Это самая понятная часть экономии без лишнего риска.

  • Проверяйте сроки годности и целостность упаковки. Скидка радует ровно до того момента, пока дома не обнаружится бесполезная покупка.

  • Сравнивайте обычную цену и цену по акции. Иногда «выгодное предложение» отличается на несколько рублей и выглядит убедительно только из-за яркого ценника.

  • Распределите покупки на два захода: в ноябре взять консервы, напитки и сладости, а ближе к празднику — свежее и скоропортящееся. Такой способ у меня оказался самым удобным.

Лайфхак: после каждой такой закупки фотографируйте чек или заносите сумму в заметки. Я начал так делать из любопытства, а потом увидел, как хорошо работает даже простое наблюдение за расходами.

Покупки к праздникам заранее — не магия и не повод превращать кладовку в склад. Но на товарах длительного хранения это действительно помогает сберечь часть бюджета и нервы. Разумнее всего в ноябре взять консервы, напитки, сладости и некоторые деликатесы, а свежие продукты оставить на потом. Такой подход не делает чудес, зато в конце декабря дышится заметно спокойнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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