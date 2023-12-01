В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

На 92 километре трассы Казань – Оренбург в Алексеевском районе РТ произошло ДТП. В результате столкновения есть один погибший и несколько пострадавших. Данные приводит помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ – 2112, выехав на встречную полосу врезался в большегруз Volvo. В результате чего водитель легковушки погиб, а дети направлены в Чистопольскую больницу.

Стоит отметить, что с января по октябрь текущего года в Казани зарегистрировано 1140 ДТП. Всего 28 погибших и 1326 пострадавших.