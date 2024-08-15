В 2024 году в Татарстане появятся 20 станций для зарядки электромобилей

Республика Татарстан на июнь 2024 года входит в топ-10 регионов по количеству владельцев электромобилей, которым необходимы современные зарядные станции. АО «Сетевая компания» при поддержке правительства РТ активно развивает зарядную инфраструктуру для электрического автомобильного транспорта в регионе, вложив в масштабный проект в 2021-2023 годах 574 млн рублей с привлечением федеральных и республиканских субсидий.

Число электрокаров в РТ растет: «Сетевая компания» открыла уже 132 электрозарядные станции. До конца 2024 года могут появиться еще 20 новых станций.

Наталья Назарова, заместитель гендиректора АО «Сетевая компания» по экономике и реализации услуг: «Сетевая компания» сегодня является лидером по количеству зарядных станций на территории Республики Татарстан — у нас их уже 132, и мы гордимся этим достижением. Развитие зарядной инфраструктуры для нас стратегическое направление».

Помимо этого, организация показала на фестивале, который прошел в Казани в этом месяце, 4 электрических автомобиля из своего автопарка. 2 из них участвовали в заезде по дисциплине «джимхана». Известно, что сейчас в автопарке «Сетевой компании» - 37 единиц и это только начало.