УНИКС обыграл «Енисея» пятый раз подряд

В субботу, 16 марта, состоялся очередной поединок регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором сошлись красноярский клуб "Енисей" и казанская команда "УНИКС". Игра, прошедшая в Красноярске, закончилась уверенной победой гостей, которые доминировали на протяжении всех четвертей и не испытывали трудностей.

В итоге, казанский коллектив одержал верх со счетом 93:69 (22:20, 17:14, 26:9, 28:26). После проведения 31 матча, действующий чемпион Единой лиги ВТБ, "УНИКС", имеет 24 победы и занимает первое место в турнирной таблице. "Енисей" с 16 победами, 15 поражениями и шестой строчкой скорректировал свою позицию.